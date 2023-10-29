Sahil Güvenlik ekipleri 36 düzensiz göçmeni kurtardı 40 göçmeni yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.