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Sahil Güvenlik ekipleri 36 düzensiz göçmeni kurtardı 40 göçmeni yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda, 36 düzensiz göçmen kurtarılırken 40 düzensiz göçmen yakalandı.

23:32 - 29/10/2023 Pazar
AA
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan lastik bottaki 40 düzensiz göçmeni yakaladı.


#İzmir
#Sahil Güvenlik
#göçmen
3 saat önce
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