İzmir'de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken lastik botları batma tehlikesi geçiren 41 kaçak göçmeni, Türk sahil güvenlik ekipleri boğulmaktan son anda kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, gece saatlerinde Foça ilçesindeki Aslan Burnu'nun kuzeyinde lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine iki sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopteri, olay yerine sevk edildi.

Lastik botun konumunu belirleyip kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, batmak üzere olan bottakileri kurtarmak için operasyon başlattı.

Sahil güvenlik helikopterinden "kurtarma platformu" atılarak ve arama kurtarma operatörü denize indirilerek, suya düşen bir göçmen, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

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Lastik bottaki diğer göçmenler de sahil güvenlik botuna alındı.

Boğulmaktan kurtarılan 13'ü Afganistan, 8'i Suriye, 6'sı Sierra Leone, 6'sı Angola, 3'ü Eritre, 2'si Mali, biri Irak, biri Somali ve biri Komorlar uyruklu olmak üzere 41 kaçak göçmen Foça'ya getirildi.

Açıklamada, 2016 yılının ocak ayında aynı bölgede 13 göçmenin hayatını kaybettiği ve 12 göçmenin kaybolduğu hatırlatıldı.

FOTOĞRAF 5 Kaçak göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı Kaçak göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı Kaçak göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı Kaçak göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı Kaçak göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı Kaçak göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı İzmir'in Foça ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışırken boğulma tehlikesi geçiren 41 kaçak göçmen, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

