Sahillerdeki çetelere Müsilaj darbesi: 16 ilde eş zamanlı baskın

Mafya tipi organize suç örgütlerine göz açtırmayan Emniyet, turizm sezonu öncesi 16 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla çetelere darbe vurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde operasyonlarını arttırdı. Bu illerde faaliyet yürüten organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik çalışma başlatıldı.

TERÖR ESTİRMİŞLER

Turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştıran, devlet büyüklerinin adını kullanarak vatandaşları dolandıran, karşı çıkanları tehdit eden, suç örgütüne maddi menfaat sağlayan ve sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan suç örgütleri tespit edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tefecilik, tehdit suçları ile söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyip kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturduğu belirlenen 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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230 kişinin yakalandığı adreslerde çok sayıda silah ele geçirildi.

230 GÖZALTI

13 organize suç örgütü ile bu örgütlere ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubuna yönelik eş zamanlı “Müsilaj Operasyonu” düzenlendi. Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak’ta yapılan eş zamanlı baskınlarda 230 kişi yakalandı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.