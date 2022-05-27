Gündem Sahillerdeki çetelere Müsilaj darbesi 16 ilde eş zamanlı baskın
ANKARA

Sahillerdeki çetelere Müsilaj darbesi: 16 ilde eş zamanlı baskın

Turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde terör estiren mafya tipi suç örgütlerine ‘Müsilaj Operasyonu’ düzenlendi. 315 şüpheliden 230’u yakalandı.13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 17 suç grubu ve çete çökertildi. Çok sayıda silah ele geçirildi. Şüphelilerin, şehirlerde baskı, cebir, tehdit ve şiddetle turizm şirketlerini dolandırdıkları öğrenildi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Sahillerdeki çetelere Müsilaj darbesi: 16 ilde eş zamanlı baskın
Polisin eş zamanlı baskınlarında 230 kişi yakalandı.

Mafya tipi organize suç örgütlerine göz açtırmayan Emniyet, turizm sezonu öncesi 16 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla çetelere darbe vurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde operasyonlarını arttırdı. Bu illerde faaliyet yürüten organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik çalışma başlatıldı.

TERÖR ESTİRMİŞLER

Turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştıran, devlet büyüklerinin adını kullanarak vatandaşları dolandıran, karşı çıkanları tehdit eden, suç örgütüne maddi menfaat sağlayan ve sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan suç örgütleri tespit edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tefecilik, tehdit suçları ile söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyip kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturduğu belirlenen 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

230 kişinin yakalandığı adreslerde çok sayıda silah ele geçirildi.
230 kişinin yakalandığı adreslerde çok sayıda silah ele geçirildi.

230 GÖZALTI

  • 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubuna yönelik eş zamanlı “Müsilaj Operasyonu” düzenlendi. Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak’ta yapılan eş zamanlı baskınlarda 230 kişi yakalandı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Adana'da 'çete' operasyonu: Koçbaşlarıyla evlere girildi, çok sayıda gözaltı var
FOTOĞRAF 16
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İl Emiyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte cinayet, silahlı yağma, uyuşturucu ticareti gibi suçları işlediği belirlenen bir çeteyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti.
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30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.
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Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda özel harekat timleri, evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girdi.
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Evleri didik didik arayan ekipler, çete üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişiyi gözaltına aldı.
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Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
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Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Title
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Title
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Title
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Title
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Title
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Title
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Title
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Title
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Title
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Adana'da 'çete' operasyonu: Koçbaşlarıyla evlere girildi, çok sayıda gözaltı var
Adana'da cinayet, uyuşturucu ticareti, silahlı yağma suçlarına karıştığı belirlenen çeteye şafak vakti hava destekli yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da onlarca adrese eş zamanlı operasyon: 74 kişilik çete çökertildi
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