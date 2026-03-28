Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sahte altınla dolandıran şüpheliler kuyumcuda yakayı ele verdi

Sahte altınla dolandıran şüpheliler kuyumcuda yakayı ele verdi

22:4828/03/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sahte altın dolandırıcılığına karışan 2 kişi, Havza ilçesindeki bir kuyumcuda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında toplam 30 gram altın, 5 altın bilezik, 1 bileklik, 2 kolye ile 65 bin 890 TL ele geçirildi.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sahte altın dolandırıcılığına karışan 2 kişi, Havza ilçesinde bir kuyumcuda yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde sahte altın bozdurma olayına karıştıkları ileri sürülen 2 kişi kayıplara karıştı. Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte altın olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 34 plakalı aracın ilçeye gelme ihtimali ile çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmaları sonucu A.Ö. adlı şahıs ile R.K. adlı kadının Havza ilçesinde bulunan bir kuyumcuda olduğu tespit edildi. Şüpheliler, kuyumcuda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada her biri 5 gram olmak üzere toplam 30 gram ağırlığında 6 adet gram altın, 5 adet altın bilezik, 1 adet altın bileklik, 2 adet altın kolye ile 65 bin 890 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


#sahte altın
#şüpheli
#kuyumcu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
