Sahte altınla dolandıran şüpheliler kuyumcuda yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde sahte altın bozdurma olayına karıştıkları ileri sürülen 2 kişi kayıplara karıştı. Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte altın olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 34 plakalı aracın ilçeye gelme ihtimali ile çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmaları sonucu A.Ö. adlı şahıs ile R.K. adlı kadının Havza ilçesinde bulunan bir kuyumcuda olduğu tespit edildi. Şüpheliler, kuyumcuda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada her biri 5 gram olmak üzere toplam 30 gram ağırlığında 6 adet gram altın, 5 adet altın bilezik, 1 adet altın bileklik, 2 adet altın kolye ile 65 bin 890 TL ele geçirildi.