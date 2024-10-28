Sahte profesöre yakalama kararı

Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ’da faaliyet gösteren üniversitelerin logo, isim ve adreslerini taklit ederek, hayali üniversiteler kuran ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Ali İlseven, çevrimiçi bir şekilde 'Yeni Pazar Üniversitesi' adında bir 'üniversite' kurup 'profesörüm' diyerek kendini rektör olarak atadı. İlseven, üniversiteye kayıt için öğrencilerden 2-4 bin avro ücret istedi. Uzaktan eğitim verdiği ve 4 bine yakın öğrencisi bulunduğu öne sürülen Yeni Pazar Üniversitesi’nin aslında hiç olmadığı ve verilen diplomaların sahte olduğu ortaya çıktı.