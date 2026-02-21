Yeni Şafak
Sakarya'da ibadete yeni açılan camide çıkan yangın kontrol altına alındı

18:3021/02/2026, Cumartesi
IHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bu yıl ibadete açılan Osmanlı Camii’nde yerden ısıtma sisteminden kaynaklandığı değerlendirilen yangın, mahalle sakinlerinin ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ibadete yeni açılan camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Yeniköy Mahallesi’nde bu yıl ibadete açılan Osmanlı Camii’nde yerden ısıtma sisteminden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Sakarya
#cami
#yangın
