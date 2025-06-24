Sakarya'da kahvehanede yangın: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. H.Y.'ye ait olduğu öğrenilen ve uzun süredir kapalı olan kahvehane konteynerinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.