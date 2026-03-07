Sakarya'da silah yapımında kullanılan bin 566 malzeme ele geçirildi

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Devam eden çalışmada, S.Ö'nün kaldığı eve operasyon düzenlenerek terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.Ş. (43) yakalandı.

Adresin silah bakımı ve tamiri için kullanılan imalathane olduğunu belirleyen ekipler, ruhsatsız tabanca, 36 fişek ile silah gövdesi ile silah yapımında kullanılan 1566 malzeme ele geçirildi.