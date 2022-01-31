Sakarya'dan Afrin'deki savaş mağduru çocuklara kışlık kıyafet yardımı

Merkezi Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan derneğin başkanı Fatih Fil, gazetecilere, ihtiyaç sahibi ailelerin ve özellikle çocukların yanında olmaya çaba sarf ettiklerini söyledi.

En büyük mutluluğun çocukların yüzlerindeki tebessüm olduğunu vurgulayan Fil, "Amacımız, çok daha fazla çocuğa ulaşmak. Daha önce ferdi olarak gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizi bir dernek çatısı altında toplamak istedik. Bu kapsamda kurduğumuz derneğimiz gerek kendi şirketlerimiz gerekse dostlarımızın desteğiyle her geçen gün daha da büyüyor ve daha fazla çocuğumuza ulaşıyoruz." dedi.

Daha önce Diyarbakır'dan 25 kız öğrenciyi Sapanca'da misafir ettiklerini, Batman'da ise Kavakdibi İlkokulunda Şehit Aybüke Yalçın adına okuma ve zeka oyunları sınıfını faaliyete geçirdiklerini aktaran Fil, şunları kaydetti:

REKLAM

"Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye sınırına göç eden 6 milyondan fazla mülteci kış aylarının gelmesiyle gıda, barınma ve kışlık yardıma ihtiyaç duyuyor. Son 30 yılın en soğuk kışının yaşandığı bölgede, en büyük acıyı ise çocuklar çekiyor. Biz de dernek olarak bu duruma sessiz kalmak istemedik ve 15 dernek gönüllümüzle Afrin'in Raco bölgesindeki çadır kampa giyecek yardımı ulaştırdık. İçerisinde bot, mont, kazak, pantolon, çorap, atkı ve bere takımlarının bulunduğu paketlerimiz, AFAD koordinesinde 700 çocuğumuza tek tek dağıtıldı. Ümit ediyorum ki çocuklarımız sert kış şartlarından artık daha az etkilenecekler."

GÜNDEM AVM'de korku dolu anlar: İki kişiyi vurup kendisini tuvalete kilitledi