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Saldırı emri Münbiç’ten

PKK/YPG’li teröristler El-Bab’da üs bölgesine giden askeri aracı hedef aldı. Roket ve ağır silahlarla düzenlenen saldırıda Astsubay Fatih Güney ile Sözleşmeli Er Emrah Arslan şehit oldu. Saldırının PKK işgali altındaki Münbiç’ten komuta edildiği belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığı saldırı sonrası 7 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Saldırı emri Münbiç’ten​
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD-YPG’li teröristler, önceki gece Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El-Bab’da, üs bölgesine intikal halindeki Türk askeri aracını hedef aldı. Yakın mesafeden roketler ve ağır silahlarla düzenlenen saldırı sonucu İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan olay yerinde şehit düştü, 2 asker de yaralandı. Yaralılar Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

HEDEFLER ARALIKSIZ VURULDU

  • Hain saldırının, olay yerine yakın noktadaki PKK/YPG kontrolünde bulunan Münbiç’ten emir ve komuta edildiği değerlendiriliyor. Olayın ardından PKK/YPG kontrolündeki Münbiç’te M4 karayolunun güneyi, Tel Rıfat’ta da belirlenen hedefler Fırtına obüsleri ve topçularla etkili şekilde vuruldu. Terör mevzilerine yönelik atışlar dün de gün boyu sürdü.

7 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı, terör mevzilerinin yerlebir edildiğini ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, “Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor” denildi. PKK’ya yönelik harekatlarda son bir haftada 3’ü Kandil kadrosundan olmak üzere 47 terörist etkisiz hale getirildi.

MÜNBİÇ VE TEL RIFAT BÜYÜK TEHDİT

  • Son saldırı, Münbiç ve Tel Rıfat’taki teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine düzenledikleri saldırıları tekrar gündeme getirdi. Teröristler barındığı bu noktalardan bölge halkına yönelik saldırılarına devam ediyor. YPG’li teröristlerin 1 ay içinde Afrin’deki hastaneler dahil gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Vatan sağ olsun

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney (26) Ordu’da, İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan (23) ise Samsun’da ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından dualarla toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Şehit yakınları, “Dimdik ayaktayız. Vatan sağolsun” derken, Ordulu şehidin kız kardeşinin Erzincan’da Özel Harekat Polisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Törene üniformasıyla katılan Aynur Güney, anne ve babasının elinden tutarak ailesine destek oldu. Nişanlı olan şehit Arslan’ın ise Mayıs ayında düğün yapacağı öğrenildi. Şehidin komşusu Doğan Durman, acı haberi alan ailenin yıkıldığını belirterek, “7 kardeşlerdi. Aileye askerdeki şehidimiz bakıyordu” dedi.

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