Şam yönetimi ana muhataptır

Haber Merkezi
16:5812/01/2026, Pazartesi
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Salıcı, yazılı açıklamasında nefret siyaseti yapan ve fanatizmi meşrulaştıran yapılara güvenilmemesi gerektiğini kaydetti.

Salıcı,
“Siyaset, ütopyaları arzularken, sahadaki somut gerçeklik üzerinden yapılır. Bugün uluslararası siyaset tarafından tanınan Şam yönetimi, mevcut geçiş sürecinde diyalog ve temasın yürütüldüğü ana muhataptır. Suriye’nin toprak bütünlüğü korunması Türkiye’nin güvenliği açısından hayati önemdedir”
diye konuştu. Salıcı şunları kaydetti:

Bu sorunu bugün çözmek durumundayız

Kürt yurttaşlarımızın bir gözüyle Halep’te yaşananları izlediğini biliyorum. Kürt meselesinin çözümü doğrultusunda Türkiye’nin yıllar içinde önemli mesafeler aldığı görülmelidir. Ama şu gerçeği de açıkça söylemek zorundayım: Türkiye, Kürt meselesini 1990’lı yıllarda çözebilmeliydi. Keşke o yıllardaki girişimlerden kalıcı sonuçlar alınabilseydi. Aradan geçen sürede mesele bölgesel bir hal aldı. Üç ülkenin Kürt meselesi, Türkiye’nin güvenlik politikalarıyla iç içe geçti. Eğer bu meseleyi dün çözebilseydik, bugün çok daha iyi şeyler konuşuyor olacaktık. Peki ya bugün çözemezsek yarın neyi konuşacağız? Bugün de çözemezsek, yarın bu meseleye hangi yabancı güçler müdahil olacak? Sizlerden bu soruları düşünmenizi rica ediyorum.

Biz aynı coğrafyanın çocuklarıyız

O nedenle, ülkemizde yürüyen süreç heba edilmemelidir. Bu süreç ile Suriye’deki 10 Mart Mutabakatı birbirini tamamlayan iki yoldur. Suriye’de Şam, Halep’ten; Halep, Deyrizor’dan; Deyrizor, Rakka’dan; Rakka Haseke’den farklıdır. Bu farklılıkların ortak bir düzene kavuşmasının tek meşru yolu diplomasidir ve endişeleri masada konuşarak aşmaktır. Allah korusun, Suriye’de yeni bir iç savaşın bedelini, yine halk ödeyecektir. Kahrı yine millet çekecektir. Bu nedenle nefrete, fırsatçılığa ve şiddet sarmalına davetiye çıkaran her çağrıyı reddetmek zorundayız. Bizi kışkırtmak isteyen emperyalistlerin oyununu bozmak zorundayız. Çünkü biz aynı coğrafyanın çocuklarıyız”




