Saman balyaları yüklü ahırda yangın: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

18:2218/09/2025, الخميس
AA
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.
Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ahırın kenarındaki saman balyalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ahır sahibi, yaklaşık 300-400 bin liralık zararın oluştuğunu belirtti.

D-100 kara yolunun yanında yer alan Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ahırın kenarındaki saman balyaları, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden ahırın sahibi ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ahırın sahibi Sami Başkan, basın mensuplarına yangın başladığında evin içinde olduklarını anlattı.

Yangına müdahale etmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan, "Biraz müdahale etmekte zorlandım. Çünkü su sıkıntım vardı. Müdahale edemeyince yangın çok büyüdü. Buraya muhtemelen sigara atmışlardır. Hava rüzgarlı olduğu için oraya gitmiştir. Yaklaşık 300-400 bin liralık balya vardı. Bütün hayvanların kışlık yiyeceği gitti." diye konuştu.


