Samanlıkta kurumaya bırakılan 4 kilo esrar ele geçirildi

16:3318/11/2025, Salı
DHA
Eve düzenlenen operasyonda T.Y. isimli şüpheli, gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu üretimi yapılan eve düzenlenen operasyonda, samanlıkta kurutulmaya bırakılmış halde 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

İlçe Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Motorlu Asayiş Timleri, kırsal Bahariye Mahallesi'nde T.Y.'ye (58) ait evde uyuşturucu üretildiği bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen operasyonda T.Y. isimli şüpheli, gözaltına alındı. Ekiplerin evde ve eklentilerde yaptığı aramada, samanlık içinde gizlenmiş vaziyette kurutulmaya bırakılmış halde 4 kilo 200 gram kubar esrar ile 10 kilo 67 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.




#bursa
#inegöl
#uyuşturucu
