Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Manisa’da zehir tacirlerine şok baskın

Manisa’da zehir tacirlerine şok baskın

17:1517/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gaziler Mahallesi’ndeki ikamete yapılan baskında 3 bin 248 adet uyuşturucu hap ve 500 gram kubar esrar bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü istihbari çalışma sonucunda, şüphelilerin evde uyuşturucu madde bulundurdukları ve satışını yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine İstihbarat Şube, Sart ve Merkez Karakol Komutanlıkları ile JASAT timleri operasyon için düğmeye bastı.

Eve yapılan baskında 3 bin 248 adet uyuşturucu hap, 500 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Evde bulunan H.M. (27) ile F.Y.İ. (26) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

#Manisa
#Uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e devlet 1+1 2+1 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2025: TOKİ başvuru ne zaman bitecek, ödeme planı nasıl olacak?