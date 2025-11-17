Manisa’da zehir tacirlerine şok baskın

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü istihbari çalışma sonucunda, şüphelilerin evde uyuşturucu madde bulundurdukları ve satışını yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine İstihbarat Şube, Sart ve Merkez Karakol Komutanlıkları ile JASAT timleri operasyon için düğmeye bastı.