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Gündem Samatyadaki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesinde yangın çıktı
İSTANBUL

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Binada mahsur kalanların olduğu bildiriliyor. İstanbul Valiliği, yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Binadaki hastalar tahliye ediliyor.
Binadaki hastalar tahliye ediliyor.

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı.

Yangın nedeniyle dumanlar binayı kapladı. Hastane çalışanları ve hasta yakınları bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan hastaları tahliye etti.

Acil durumdaki hastalar ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. Tahliye sırasında hareketli anlar yaşanırken olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
OYNAT 00:52
Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binayı kapladı. Hastane çalışanları ve hasta yakınları bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan hastaları tahliye etti. Acil durumdaki hastalar ambulanslarla başka hastanelere nakledildi.


İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin camları kırarak duman tahliyesinde bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Ekiplerin hastanedeki çalışmaları sürüyor.

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