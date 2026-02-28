Samsun'a son 3 günde metrekareye 300 kilo yağış düştü

Soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Samsun’da 3 gündür yağışlar etkisini gösteriyor. MGM verilerine göre 3 gündür metrekareye düşen yağış miktarında ilk sıralarda yer alan Samsun’da yağışlar yüksek kesimlerde kar, sahil kesiminde ise yağmur şeklinde karaya düşüyor. Verilere göre son 24 saatte Türkiye genelinde en çok yağış alan 3. il Samsun oldu. Metrekareye 144,2 kilo yağış düşen Ordu-Perşembe ve metrekareye 89,8 kilo yağış düşen Giresun-Derele’nin ardından Samsun-Terme’ye metrekareye 67,7 kilo yağışla 3. sırada yer aldı.

Son 3 günlük yağış verilerinde ise Samsun başı çekti. Özellikle Salıpazarı ilçesine 26 Şubat Perşembe günü 81,3 kilo, 27 Şubat Cuma günü 151,6 kilo ve son 24 saatte ise 61,7 kilo olmak üzere 3 günde toplam 294,6 kilo yağış düştü. Salıpazarı’ndan sonra bu süreçte Samsun’da en fazla yağış alan ilçeler ise Terme, Atakum, Çarşamba ve Ayvacık oldu.

MGM’nin 27 Şubat Cuma saat 06.00 ile 28 Şubat Cumartesi günü saat 06.00 saatleri arasındaki verilere göre Atakum’a 53,2 kilo, Ayvacık’a 45,5 kilo ve Çarşamba’ya da 40 kilo yağış düşerek ortalamanın üzerinde seyretti.







