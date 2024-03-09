Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada kan döküldü: Can kaybı var

Samsun'da, kaza yerinden otomobiliyle kaçan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu, bir polis de yaralandı. Olay yerinden kaçan aracın sürücüsü Özgür B. ile yanındaki şüpheli Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.