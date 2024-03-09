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Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada kan döküldü: Can kaybı var

Samsun'un Bafra ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu tabancadan çıkan kurşunların ensesine ve göğsüne isabet ettiği vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

18:47 - 9/03/2024 Cumartesi
IHA
Akraba kavgasında silahla vurulan vatandaş hayatını kaybetti.
Akraba kavgasında silahla vurulan vatandaş hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezine 22 kilometre mesafede bulunan Mustecep Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem S. çıkan tartışmada akrabası Bahri Sezgin'e silahla ateş etti. Bahri Sezgin ensesine ve göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası Ekrem S., sosyal medyada yaptığı canlı yayınla İlçe Jandarma Komutanlığına giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



#Silahlı Kavga
#Samsun
#Bafra
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