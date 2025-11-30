Samsun'da kaçak avlanan 200 kilogram midye ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kentte durdurulan bir minibüste yapılan aramada 200 kilogram midye bulundu. Midyeler, doğal dengenin korunması için yeniden denize bırakıldı.