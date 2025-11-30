Yeni Şafak
Samsun'da kaçak avlanan 200 kilogram midye ele geçirildi

13:0330/11/2025, Pazar
AA
Midyeler, doğal dengenin korunması için yeniden denize bırakıldı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak avlandığı belirlenen 200 kilogram midye ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kentte durdurulan bir minibüste yapılan aramada 200 kilogram midye bulundu. Midyeler, doğal dengenin korunması için yeniden denize bırakıldı.


Araç sürücüsüne "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet"ten 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.


