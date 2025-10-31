Yeni Şafak
Samsun'da kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı: İki kişi hayatını kaybetti

23:1631/10/2025, Cuma
AA
Samsun Bafra’da yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya kamyonet çarptı; Gülizar ve Zeynep Yılmaz kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü Murat Şenkaya gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı 2 yaya, kaldırıldıkları hastanede öldü.

Murat Şenkaya (34) yönetimindeki 55 AYF 12 plakalı kamyonet, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar Yılmaz (70) ve Zeynep Yılmaz'a (70) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar kurtarılamadı.

Jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.

Gülizar Yılmaz ve Zeynep Yılmaz'ın elti oldukları öğrenildi.


#Samsun
#Bafra
#kaza
