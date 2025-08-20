Yeni Şafak
Samsun'da otomobil tırın altına girdi: Bir ölü üç yaralı

Samsun’da otomobil tırın altına girdi: Bir ölü üç yaralı

13:2820/08/2025, الأربعاء
IHA
Samsun’da otomobil tırın altına girdi: Bir ölü üç yaralı
Samsun’da otomobil tırın altına girdi: Bir ölü üç yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 73. kilometresi Evci mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Y. (33) idaresindeki 34 TY 5080 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki Ahmet Özdemir’in şoförlüğünü yaptığı 04 D 6425 çekici ve 33 ACH 862 dorse plakalı tıra arkadan çarparak altına girdi.


Bir kişi hayatını kaybetti


Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Okan Yağcı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Yusuf Y. ile Nimet Ceniklioğlu (36) ve A.C. (7) yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Y. ile Nimet Ceniklioğlu’nun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.



