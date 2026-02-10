Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun'da otomobil tırla çarpıştı: İki kişi yaralandı

Samsun'da otomobil tırla çarpıştı: İki kişi yaralandı

22:4810/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Kazada bir süre kapanan Ordu istikametindeki kara yolu, araçlar kaldırıldıktan sonra normale döndü.
Kazada bir süre kapanan Ordu istikametindeki kara yolu, araçlar kaldırıldıktan sonra normale döndü.

Samsun’un Terme ilçesinde Samsun-Ordu kara yolu Karacalı mevkisinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mert K.'nın (24) kullandığı 42 ADL 500 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Karacalı mevkisinde kontrolden çıktı.

Refüje aşarak karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki Celalettin D. idaresindeki 55 AIC 911 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Onur K. (27) yaralandı.

Bölgeye, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada bir süre kapanan Ordu istikametindeki kara yolu, araçlar kaldırıldıktan sonra normale döndü.


#Samsun
#Terme
#kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan hilali görüldü mü, 2026’da ne zaman görülür? Oruca başlamak için hilalin gözle görülmesi şart mıdır? Diyanet takvimi