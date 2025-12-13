Sanal bahise sıkı fren

AK Parti, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirmeyi hedefleyen kanun teklifine ilişkin taslak çalışmayı büyük ölçüde tamamladı. Ocak ayının ikinci haftasında Meclis’e sunulması beklenen teklifin 13–14 maddeden oluşacağı belirtiliyor. Sanal bahisle mücadele düzenlemenin ana başlıklarından biri olacak. Teklifle, 18 yaşından küçüklerin de sanal bahis ve kumardan korunması sağlanacak.

YAŞ DOĞRULAMA MEKANİZMASI

Teklif kapsamında sosyal ağ sağlayıcılarına “yaş doğrulama mekanizması” kurma zorunluluğu getirilecek. 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hesap açılmayacak, 18 yaş altı için ise erişim biyometrik yöntemlerle kısıtlanacak. Zararlı içerik ve reklamlar için etkili filtreleme sistemleri kurulacak. Yasa dışı içeriklerin ve sanal bahis sitelerinin, mahkeme kararına gerek kalmadan hızlıca kaldırılması sağlanacak.

ZARARLI OYUNLARA TAKİP

Yetkililer, yasa dışı sanal bahis sitelerinin yüzde 97’sinin denetim dışında kaldığını, çocukların küçük ödüller içeren oyunlar üzerinden bağımlılığa sürüklendiğini belirtiyor. Bu nedenle çevrim içi ödüllü oyun uygulamaları da kapsam altına alınacak, çocukları kumara alıştıran ödüllü oyun uygulamaları ve sitelerine erişim kapatılacak.

PERİYODİK RAPORLAMA

Sosyal medya platformlarına periyodik raporlama yükümlülüğü getirilecek hem içerik hareketliliği hem de kaldırılan zararlı içeriklere ilişkin düzenli bilgilendirme yapılacak. Ayrıca 7/24 erişilebilir, hızlı işleyen bir şikâyet mekanizması kurulacak. Platformlar, kendi risk analizlerini yaparak zararlı içerikleri tespit edip kaldırmakla yükümlü olacak.

AİLELERDE ARTAN ŞİDDET KAYGISI

Son yıllarda 16–17 yaş arası gençler arasında yasa dışı sanal bahsin yaygınlık kazanması ve bağımlılık derecesine ulaşmasından kaynaklı olarak çocukların ailelerine yönelik şiddet eğilimi de arttı. RTÜK raporlarına göre yayınların yaklaşık yüzde 90’ı şiddet içeriyor ve bu durum ergenleri doğrudan etkiliyor.







