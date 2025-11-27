Yeni Şafak
Şanlıurfa’da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

13:2627/11/2025, Perşembe
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Ömer Açıkalın kullandığı 02 ABF 903 plakalı gübre yüklü tır sabah saatlerine karşı iddiaya göre kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sonucu tır sürücüsü Ömer Açıkalın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri tarafından Açıkalın, cenazesi hastane morga kaldırıldı.

Açıkalın, cenazesinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.






