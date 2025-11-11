Yeni Şafak
Şanlıurfa'da düğünde silahlı saldırı: 7 kişi yaralandı

23:0811/11/2025, Salı
AA
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde sokakta yapılan düğünde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düğünde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.

Seyrantepe Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde ve hastane önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


#Şanlıurfa
#silahlı saldırı
#yaralı
