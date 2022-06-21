Şanlıurfa'da kaldırımda 120 bin lira bulan uzman çavuş parayı sahibine verdi

Haliliye ilçesinde bankaların bulunduğu bölgeden geçen İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş, kaldırımda oturan ve telefonla endişeli şekilde konuşan bir kişiyi fark etti.

Oturduğu yerden bir süre sonra kalkan kişinin poşetini unuttuğunu gören uzman çavuş, poşeti tedbirlice inceledi. Poşetin içerisinde para olduğunu fark eden uzman çavuş, yaptığı araştırma sonucu paranın sahibini bularak teslim etti.

İşçi Hikmet Kaplan, sattığı arabasının parasını bankadan çektiğini, o sırada kendisine telefon geldiğini ve kaldırıma oturarak bir süre konuştuğunu söyledi.

Daha sonra bulunduğu yerden ayrıldığını ifade eden Kaplan, "Ailevi sıkıntılarım vardı, annem ve babam hastaydı. Arabamı sattım, bankadan paramı çektim, o anda telefon geldi ve benim dalgınlığıma geldi, paramı orada bıraktım. Sonra paramı kaybettiğimi fark ettim, paramı ararken jandarmamız bizi buldu ve parayı teslim etti. Sağ olsunlar, var olsunlar Allah onları başımızdan eksik etmesin. Hepsine çok teşekkür ederim." dedi.

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Paranın anne ve babasının tedavisi için gerekli olduğunu dile getiren Kaplan, 120 bin lirasını teslim aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

FOTOĞRAF 10 Bursa’da zabıta ekipleri, temizlik için gittikleri çöp evden 112 bin lira nakit ve 6 bin 100 dolar çıkınca şok yaşadı. Bulunan paralar polis eşliğinde ev sahibi yaşlı kadının banka hesabına yatırıldı. Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde çöp ev ihbarı üzerine evi temizlemek için zabıta ekipleri görevlendirildi. Mahalle muhtarı ve polis nezaretinde Nebibe Ç.’nin (74) evine giden zabıta ekipleri, evden 3 kamyon çöp çıkardı. Osmangazi Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri evde yaklaşık 10 kamyon daha çöp olduğunu aktarırken, aynı evin 4 ay önce de temizlendiğini ve 2 kamyon çöp çıkarıldığını belirttiler. Evden çıkarılan çöpleri kontrol eden zabıta ekipleri, naylon poşet içerisine sarılı yüklü miktarda para buldu. Ekipler, poşete sarılı olarak buldukları yüklü miktarda Türk Lirası ve dolarları görünce şoka uğradı. Mahalle muhtarı, zabıta ve polis ekiplerinin yaka kamerasıyla kayıt altına aldıkları temizlik işleminden sonra bulunan parayı 4 zabıta personeli 15 dakikada saydı. Çöp evden çıkarılan yaklaşık 112 bin Türk Lirası ve 6 bin 100 dolar için kamera kaydı eşliğinde tutanak tutuldu. Evindeki çöpler temizlenen yaşlı kadın, parasını isteyerek zabıta ve polis ekiplerine direndi. Ekiplerin temizlediği evinden ayrılmak istemeyen yaşlı kadın, polis aracına bindirilerek banka şubesine götürüldü. Bankada tekrar sayılan para yaşlı kadının emekli maaşı aldığı banka şubesindeki hesabına yatırıldı. Nebibe Ç., bankadaki işlemlerin ardından evine bırakıldı. Çöp evden servet çıktı Bursa'da zabıta ekipleri, temizlik için gittikleri çöp evden çıkanlara inanamadı. Bulunup sayılan paralar polis eşliğinde ev sahibi yaşlı kadının banka hesabına yatırıldı. BiP'te paylaş

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