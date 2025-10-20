Şanlıurfa'da site bahçesinde alacak verecek kavgası: 9 kişi yaralandı

Yeni Şafak
17:2920/10/2025, Pazartesi
AA
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı.

Doğukent Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, S.L.İ. ve B.D. bıçakla, Ö.A, Ö.Ş, K.Z, M.İ.Ö, S.F.İ, O.A. ile S.Ş. darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.




#Hastane
#kavga
#polis
#Şanlıurfa
#yaralı
