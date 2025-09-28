Yeni Şafak
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kurtarılamadı

11:5928/09/2025, Pazar
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kırsal Ayaklı Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düşen Emir Bozkurt, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Bozkurt'un cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





