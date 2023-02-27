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Sapanca'da bungalov faciası: İki genç yanarak öldü

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Doğukan Kaya ve arkadaşı Aleyna Songül Kara, tatil için gittikleri bungalovda çıkan yangında feci şekilde can verdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

11:49 . 27/02/2023 Pazartesi
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Sapanca

Sapanca

Sapanca'nın Şükriye Mahallesi Polat Caddesi’ndeki bungalovda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede ahşap yapıyı sardı. Yan bungalovdakilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekibi, yangını söndürürken, bungalovdan geri enkaz yığını kaldı. Hafta sonu tatili için geldikleri öğrenilen Doğukan Kaya ve arkadaşı Aleyna Songül Kara, yangında hayatını kaybetti.

Doğukan Kaya - Aleyna Songül Kara

İnceleme başlatıldı

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kaya ve Kara'nın cansız bedenleri, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


#Sapanca
#Sakarya
#Yangın
#Bungalov
#Doğukan Kaya
#Aleyna Songül Kara
2 saat önce
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Sapanca'da bungalov faciası: İki genç yanarak öldü
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