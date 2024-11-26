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Sarıyer'de denize düşerek kaybolmuşlardı: İki kişinin kimliği belli oldu

Sarıyer'de denize düşerek kaybolmuşlardı: İki kişinin kimliği belli oldu

00:5926/11/2024, Salı
DHA
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Sarıyer'de denizde kaybolan iki kişinin kardeş olduğu ortaya çıktı.
Sarıyer'de denizde kaybolan iki kişinin kardeş olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Sarıyer'de iki kişi denize düşerek kaybolmuştu. Arama çalışmaları başlatılan kişiler hakkında yeni detaylara ulaşıldı. Denizde kaybolanların kardeş olduğu ve tatil için yurt dışından Türkiye'ye geldikleri öğrenildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Aşiyan Sahili'nde denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu. Denizde kaybolan iki kişinin Ayşe Can ve Velat Can kardeşler olduğu öğrenildi. İki kardeşin için tatil için yurtdışından Türkiye'ye geldikleri öğrenildi.

Akıntıya kapılarak kayboldular

Olay, Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında
Aşiyan Sahili
'nde meydana geldi. İskelede bulunan bir kadın denize düştükten sonra yanındaki erkek de onu kurtarmak için denize atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen 2 kişi denizde kayboldu.

İki kardeş tatil için Türkiye'ye gelmiş

Denize düşerek kaybolan kişilerin yurtdışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye'ye gelen
Ayşe Can
(29) ve kardeşi
Velat Can
(23) olduğu öğrenildi. İki kardeşin kaybolmadan önceki son anları çevredeki bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ayşe Can'ın fotoğraf çekmek isterken denize düşmesi üzerine Velat Can'ın kardeşini kurtarmak için peşinden denize atladığı görülüyor.


#Sarıyer
#İstanbul
#Deniz
#Sahil
#Aşiyan Sahili

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