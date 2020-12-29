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İSTANBUL

Sarıyer'de minibüs dehşeti: Kadının kulağı koptuğu

Minibüs çarpan kadının kulağı koptu

Sarıyer’de yasak yerden dönüş yapan minibüs sürücüsü, yolun karşısına yürüyen kadına çarptı. Minibüsün altında metrelerce sürüklenen talihsiz kadının kulağı koptu. Dehşet anları kameralara yansırken, ameliyata alınan kadının kulağının dikildiği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Kaza anları çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.
Kaza anları çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta salı günü saat 10.00 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yaşadığı evden çıkan 40 yaşındaki Sevcan Özmeral, işe gitmek üzere yola koyuldu.

Özmeral, Adnan Kahveci caddesine geldiği esnada yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmek istedi. O esnada ise cadde üzerinde 34 M 2728 plakalı minibüs ile seyreden Alper K., yasak yerden dönüş yaptı.

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Metrelerce sürükledi

Dönüş esnasında Özmeral’ı görmeyen Alper K., kadına çarptıktan sonra minibüsün altında metrelerce sürükledi. Minibüs sürücüsü, çevredeki vatandaşların uyarmasıyla durabildi.

Minibüs şoförünün dönmeye çalıştığı ışıklar.

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Kadının kopan kulağı ameliyatla yerine dikildi

Kazanın ardından vatandaşların yardımıyla minibüsün altından çıkartılan Özmeral için polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kulağının koptuğu öğrenilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özmeral’i yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Özmeral’in kulağı ameliyatla yerine dikildi. Ancak kadının kopan kulağında duyma problemi yaşadığı öğrenildi.

Sürekli bu ışıklarda kaza oluyor

Kazayla ilgili konuşan Hüseyin Soğukpınar, “Minibüs dönmemesi gereken yerden dönünce yayayı altına alıp 3-5 metre sürüklüyor. Uyarıyorlar, uyardıktan sonra minibüs duruyor ve kadını minibüsün altından çıkartıyorlar. Zaten uyarmasalar kadını ezip gidecek. Kadını ambulansla hastaneye kaldırdılar. Aldığımız habere göre kopan kulağını tekrardan yerine dikiyorlar. Duyu kaybı yaşıyormuş. Minibüslerin buradan dönmesi yasak, ‘u’ dönüşü yapıyorlar ama buradan dönmek yasak. Sürekli bu ışıklarda kaza oluyor. Normalde kurallara uyulması lazım. Ancak dönülmemesi gereken yerden dönülüyorsa hangi önlemi alacaksın ki. Buradan trafik ışıkları olmasına rağmen çok hız yapıyorlar” dedi.

Hem sürücü hem de yaya kusurlu bulundu

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaları tamamlayan polis ekipleri, sürücü Alper K.’yi “dönüş kurallarına riayet etmemek” maddesinden, yaya Özmeral’i ise “yaya geçidini kullanmamak” maddesinden kusurlu buldu. Kazanın ardından Tarabya Polis Merkezi Amirliğine götürülen sürücü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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