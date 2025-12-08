Sarıyer’e 50,8 kg yağış

İstanbul önceki geceyi şiddetli sağanakla geçirdi. Yollar göle dönerken alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı. Metrekareye 50,8 kg düşen Sarıyer’de yol çöktü, pikap ve kamyonet dereye düştü.
İstanbul önceki geceyi gök gürültülü sağanakla karşıladı, sabaha ise hasar tablosuyla uyandı. Meteorolojik ölçümlere göre 24 saatte en fazla yağış metrekareye 50.8 kilogramla Sarıyer’e düştü.
ARAÇLAR DEREYE SAVRULDU
Sarıyer Uskumruköy’de, viyadük altındaki inşaat alanında derenin üzerinden geçen yolda çökme meydana geldi. Çökme sonrası yoldaki pikap ile kamyonet dereye düştü. Çalışmalar sürerken, aynı bölgede sele kapılan başka bir aracın da kanala düştüğü ve bazı iş yerlerinin su aldığı bildirildi.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Kuvvetli yağış Avrupa Yakası’nda özellikle Hasdal Kavşağı ve Eyüpsultan’da su birikintilerine yol açtı. Sürücüler ilerlemekte zorlandı. Küçükçekmece'de de İSKİ’nin çalışma yapıp kapattığı yolda sağanak yağışın etkisiyle çökme oluştu. Sokaktaki iki araç çukura düşerken araçlar iş makinesi tarafından çıkarıldı. İlçede bazı iş yerlerini de su bastı. Yağış Anadolu Yakası’nda da etkisini gösterdi.