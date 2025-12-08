Sarıyer’e 50,8 kg yağış

İstanbul önceki geceyi gök gürültülü sağanakla karşıladı, sabaha ise hasar tablosuyla uyandı. Meteorolojik ölçümlere göre 24 saatte en fazla yağış metrekareye 50.8 kilogramla Sarıyer’e düştü.

ARAÇLAR DEREYE SAVRULDU

Sarıyer Uskumruköy’de, viyadük altındaki inşaat alanında derenin üzerinden geçen yolda çökme meydana geldi. Çökme sonrası yoldaki pikap ile kamyonet dereye düştü. Çalışmalar sürerken, aynı bölgede sele kapılan başka bir aracın da kanala düştüğü ve bazı iş yerlerinin su aldığı bildirildi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kuvvetli yağış Avrupa Yakası’nda özellikle Hasdal Kavşağı ve Eyüpsultan’da su birikintilerine yol açtı. Sürücüler ilerlemekte zorlandı. Küçükçekmece'de de İSKİ’nin çalışma yapıp kapattığı yolda sağanak yağışın etkisiyle çökme oluştu. Sokaktaki iki araç çukura düşerken araçlar iş makinesi tarafından çıkarıldı. İlçede bazı iş yerlerini de su bastı. Yağış Anadolu Yakası’nda da etkisini gösterdi.







