Saros Körfezi'ndeki Su Altı Tarih Müzesi'ne M62 T model tank batırılacak

Bu kapsamda İbrice Limanı yakınlarında dalgıçların ilgisini çekmek ve yapay resif oluşturmak hedefiyle denizin derinliklerindeki Su Altı Tarih Müzesi'ne çeşitli araç ve objeler batırılıyor.

"Yaklaşık 12-13 metre derinliğe yerleştirilecek tank, Türkiye'de şimdiye kadar en sığa batırılan batık olacak. Bu sayede yalnızca dalgıçlar değil, şnorkelle yüzen ziyaretçiler de bu eşsiz batığı rahatlıkla gözlemleyebilecek. Bu ay içerisinde denize indirilmesi planlanan proje, hem deniz yaşamına katkı sağlayacak hem de Keşan'da dalış turizmine yeni bir soluk getirecek."