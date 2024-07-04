Satın aldığı otomobil 'change' çıktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu

Adem Atlı Ata yaşadıklarını anlatarak, "Otomobili sosyal medyada gördüm. Gidip sahibiyle yüz yüze görüştüm. Daha sonra aracı sanayiye götürdük. 3-4 bin lira arasında bir masrafının olduğunu söylediler. Daha sonra başka bir ustaya götürdük. O da aynı şeyleri söyleyince otomobili notere giderek almaya karar verdim. Otomobili Ç.K.'den satın aldım. 7 Kasım'da çocuğumu hastaneye götürürken Manisa Çevre Yolu'nda mobese kameralarına yakalanmışım. Polisler iş yerime gelerek, aracın çalıntı olduğunu söylediler, otomobili de aldılar. Hem paramdan hem otomobilimden hem de işimden oldum. Mağdurum. Bu dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını ve paramı geri almak istiyorum. Bütün birikimimi bu otomobile vermiştim. Yeni doğan çocuğumu hastaneye götürmek için, ihtiyacım olduğu için otomobili almıştım. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Emniyet yetkililerinin bir an önce olayı çözüme kavuşturmasını istiyorum" diye konuştu.