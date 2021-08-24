Gündem Satış için noterin açılmasını bekliyordu Otomobilin yanına dönünce hayatının şokunu yaşadı
KAYSERİ

Satış için noterin açılmasını bekliyordu: Otomobilin yanına dönünce hayatının şokunu yaşadı

Kayseri'de, otomobil satışı için noterin açılmasını bekleyen iki kişinin, torpidoya bıraktığı 75 bin TL, kimliği belirsiz kişilerce aracın camı kırılarak çalındı.

Haber Merkezi DHA
Satış için noterin açılmasını bekliyordu: Otomobilin yanına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 12.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Gümüş, 38 ZE 082 plakalı otomobilinin satışı için Abdurrahman Bircan ile buluştu. Öğle saatinde noterin kapalı olması nedeniyle Mustafa Gümüş, Bircan ile birlikte çalıştığı fabrikaya geldi.

Otomobili satın alacak olan Abdurrahman Bircan, yanında taşıdığı 75 bin TL’yi aracın torpido gözünde bıraktı. Öğle tatilinin sona ermesiyle notere gitmek için otomobilin yanına gelen Gümüş ve Bircan, camın kırıldığını gördü. Yapılan kontrollerde torpidodaki paranın çalındığı tespit edildi.

İhbar üzerine adrese gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin, olay yerine sahte plakalı otomobille gelerek, parayı çaldıkları belirlendi. Şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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