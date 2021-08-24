İkitelli'de bir bina çöktü: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Binanın çökme anını gören çevre esnafı Kenan Baştuğ, Ciddi bir ses duyduk. Bir an deprem olduk sandık. Yerimizde kalktığımızda karşı mağazanın tamamen tuzla buz olduğunu gördük. Ancak hissettiğimiz kesinlikle bir deprem sesiydi. Kendimizi hemen dışarı attık. Bir anlık bir şeydi. Çöken mağazadan arkadaşlarımız oldu. Şu anda önemli olan can sağlığı. Buradan baktığımda binanın zemine ciddi bir iniş olduğunu görüyorum. Yan tarafta bulunan mağazanın da çökme riski var dedi.