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İSTANBUL

İkitelli'de bir bina çöktü: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İkitelli Masko Sanayi Sitesi'nde bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İkitellide bir bina çöktü: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İkitelli'de aniden çöken bina.

İkitelli'de bir iş yerinde meydana gelen çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yerinde çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İkitelli'de çökme yaşanan bina ekipler tarafından yıkıldı
FOTOĞRAF 15
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Küçükçekmece Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan tek katlı işyerinde saat 15.20 sıralarında çökme meydana geldi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
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Polis, çökmenin olduğu alanı şeritle kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken alanda inceleme başlattı.
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Olaydan kısa bir süre sonra ekipler binanın tamamını yıktı.
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Binanın çökme anını gören çevre esnafı Kenan Baştuğ, Ciddi bir ses duyduk. Bir an deprem olduk sandık. Yerimizde kalktığımızda karşı mağazanın tamamen tuzla buz olduğunu gördük. Ancak hissettiğimiz kesinlikle bir deprem sesiydi. Kendimizi hemen dışarı attık. Bir anlık bir şeydi. Çöken mağazadan arkadaşlarımız oldu. Şu anda önemli olan can sağlığı. Buradan baktığımda binanın zemine ciddi bir iniş olduğunu görüyorum. Yan tarafta bulunan mağazanın da çökme riski var dedi.
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Birden bir ses duyduklarını belirten çevre esnafı Şükrü Kocatürk ise, Yemek yiyorduk bir anda ses duyduk. Herhâlde kamyonla hafriyat döküyorlar sandık. Dışarı çıktığımızda tamamen toz bulutu vardı. Mağazanın içinde bulunan müşterilerde kendini dışarı attığını gördük diye konuştu.
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İkitelli'de çökme yaşanan bina ekipler tarafından yıkıldı
İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde çökmenin yaşandığı bina ekipler tarafından yıkıldı. Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri çöken alanda inceleme başlattı.


"Yaralı ve can kaybı yok"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

  • "Bugün saat 15.15’te alınan bir ihbarda, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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