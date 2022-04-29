Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Canı sıkılan ev gezmeye geliyor

Yaklaşık iki buçuk ay önce internete ilan vererek evini satılığa çıkaran Burak Demir, onlarca insana evini gösterip bir sonuç alamayınca sıra dışı bir yöntem geliştirdi. İnternetteki ilanını güncelleyen Demir, hafta içi ev turlarından 100 TL, hafta sonu ev turlarının ise 150 TL alacağını belirtti. İlandaki değişiklik üzerine sadece ciddi alıcıların kendisini arayacağını düşünen ev sahibi, onlarca vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşınca kazandığı parayı hayır işleri için kullanmaya başladı. Kendi zamanının çok değerli olduğuna vurgu yapan Demir ise “Bence herkes evi göstermekten para almalı” dedi.





“Canı sıkılan insanlar ev gezmeye geldi”

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Onlarca insanın evine bakmak istediği fakat kimsenin ciddi alıcı olmadığını söyleyen Burak Demir, “Ben yaklaşık 2,5 ay önce bir ilan sitesine evimi koydum. Bu süreçte onlarca insan beni aradı. Özellikle Ramazan ayında canı sıkılan insanlar evi gezmeye geldi. Bende sürekli işyerinden gel git yapıyordum ve masrafa giriyordum. O sebeple ev gezdirmeye bir ücret almam gerekli diye düşündüm. Bu düşüncemi de ilanın açıklamasına yazdım. Tabi bu durum evi gezmek isteyenlere engel olmadı. Yerli ve yabancı onlarca müşteri yine gelmeye devam etti. Hafta içi 100 TL, hafta sonu gelenlerden ise 150 TL ücret istemeye başladım. Zaten bu kazandığım paraları da bir derneğe bağışlıyorum, kendim için kullanmıyorum” dedi.

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“Beni dolandırıcı sanıyorlar”



Ev gezilerin, ücretli yaptıktan sonra da birçok arayan olduğunu ifade eden Demir, “Bu süreçte beni emlakçılar dahi aradı. Bazılar ‘hafta sonu 5 kişiyi 250 TL’den getirsem olur mu?’ diye sordu. Bende kabul ettim ve evi gezdirdiler. Zaten ben yurtdışında da yaşadım ve ev görmek istediğimde bu ücretleri ödüyordum. Bu nedenle yabancı müşterilerde bir sorun yaşamıyorum. Türk müşteriler ise bu durumu garipsiyor. Hatta bazıları ise fiyatı düşürmek için pazarlık yapıyor. Evim piyasaya göre uygun olduğu için birçok insan hala evimi görmek istiyor ve ücretleri ödüyorlar. Bazıları ise evimden şüphe edip beni dolandırıcı sanıyor. Bende onlara gerekli evrakları iletiyorum, hatta bazılarına tapuyu dahi gönderdim” diyerek iki buçuk aydır bir sonuç alamadığını söyledi.

“Haftada 10 kişi geliyor”

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Ev göstermek için harcanan zamanın kıymetli olduğuna vurgu yapan Demir, “Ücret almadan önce evime bakmaya haftada ortalama 20 kişi geliyordu. Şuanda ise yine haftada on kişi geliyor. Eğer emlakçı değilse vatandaşlar ve benim gibi yoğun çalışıyorlarsa onlara da bu yöntemi tavsiye ediyorum. Çünkü zaman çok değerli, özellikle benim zamanım daha değerli. O sebeple bence herkes evi göstermekten para almalı” diye konuştu.

FOTOĞRAF 20 Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı'nda; 2016 yılının şubat ayında, restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi başlatıldı. Kaya düşme riskine karşı yamaçtaki riskli parça ve bloklar patlatma yöntemiyle düşürülerek ıslah çalışması yapıldı. Endüstriyel dağcılar, taş düşmelerine karşı yamaçları çelik ağlarla örüp, güçlendirdi. Manastır bu süreçte 3 kez sınırlı zaman diliminde kısmen ziyarete açıldı. 360 TONLUK KAYA SABİTLENDİ<br>1 Kasım 2021'de 4'üncü kez ziyarete kapatılan manastır girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya kütlesi, çelik ağ ile bohçalama yöntemiyle yerine sabitlendi. Ancak kaya blokunda süren risk nedeniyle yeni bir tedbirin alınması kararlaştırıldı. Bunun üzerine manastırın giriş kapısının üzerinde yer alan kaya bloğu, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlendi. Restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi tamamlanan manastır, 6 yıl aradan sonra tüm alanları ile 1 Mayıs’ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor. VALİ USTAOĞLU: ZİYARETÇİLER RAHATÇA GEZEBİLECEK<br>Vali İsmail Ustaoğlu, Sümela Manastırı’nın restorasyon çalışmalarının tamamlandığı ve 1 Mayıs Pazar günü ziyarete açılacağını söyledi. Vali Ustaoğlu, \"Sümela’yla ilgili çok uzun süren bir restorasyon süreci geçen yıl tamamlanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans yöntemli katılımıyla açılışını yapmıştık. Kültür ve Turizm Bakanımız da bizatihi kendisi gelerek kurdeleyi kesmişti. Ondan sonra kısmen bir onarım geçirdi. Devam eden bir restorasyon süreci vardı, o da tamamlandı. Sümela artık her şeyiyle 1 Mayıs itibarıyla ziyarete açılıyor. Bu restorasyonla birlikte ziyaretçilerimiz rahat bir şekilde manastırı gezebilecek\" diye konuştu.<br>Türkiye'nin pandeminin gölgesinden çıktığını söyleyen Vali Ustaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: \"Artık açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı. Trabzon’da 2 yıllık süreçten sonra önemli kültürel ve doğal destinasyon alanlarımıza yönelik hazırlıklar yapıldı. Turizm paydaşlarımızla yaptığımız toplantılarda bu yıla ciddi şekilde 'hazırlanalım' dedik ve hazırlıklarımızı tamamladık. 2 Mayıs Pazartesi gününden itibaren İsrail'in Tel-Aviv kentinden Trabzon’a ilk uçak seferi başlıyor. İnşallah bu çalışmaların diğer Körfez ülkelerini de kapsayacak şekilde devam edeceğine inanıyorum. Ona yönelik arkadaşlarımızın planlamaları ve çalışmaları var. İnşallah bu yaz Trabzon’umuz her alanda çok güzel bir sezon geçireceğine inanıyorum.” Yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre, 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 2010'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. İşte Sümela Manastırı'nn restorasyon çalışmalarından görüntüler... Sümela'da 360 tonluk kaya sabitlendi: Kapılar açılıyor Trabzon'da restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi yürütülen Sümela Manastırı'nda çalışmalar tamamlandı. Son olarak giriş kapısı üzerinde tehdit oluşturan 360 tonluk kaya kütlesinin 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlendiği manastır, 6 yıl aradan sonra tüm alanlarıyla 1 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 6 Olay, 24 Nisan günü saat 13.00 sıralarında, Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Talib Sabuncu, ikizi Yunus ve diğer kardeşi Mehmet Sabuncu (12) ile Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında yüzerken, S.K. ile arkadaşı H.K. (15) da serinlemek için suya girdi. Ömer Talib Sabuncu, bir süre sonra kanala atladığı sırada S.K.'nin üzerine su sıçratınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., cebinden çıkarttığı bıçakla Ömer Talib'i kasığından yaralayıp H.K. ile kaçtı. ATARDAMARI KESİLDİ, KURTARILAMADI<br><br>Ömer Talib Sabuncu, kanlar içinde yere yığılırken, kardeşlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Sabuncu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçak darbelerinin atardamarını kestiği belirlenen Ömer Talib Sabuncu, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Sabuncu’nun cenazesi, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi. ŞÜPHELİLER YAKALANDI<br><br>Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K. ile H.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, S.K.'nin yoldan çevirdiği gencin bisikletine bindiğini, bir süre sonra inip yaya olarak Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Ekipler, şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Baskınlarda S.K. ile suç aleti bıçağı evine götüren H.K. gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen S.K. ile H.K., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 'İÇİM YANIYOR'<br><br>Kebapçılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Sabuncu, \"Küçük oğlum koşarak geldi, 'Baba yetiş. Ömer Ağabeyimi bıçakladılar' dedi. Olay yerine nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Bıçak darbelerini kasıklarından almış ve çok kan kaybetmişti. Doktorlar 3 saat müdahale ettiler ama kurtaramadılar. İçim yanıyor. Bir baba evladını kanlar içerisinde görünce ne hissedebilir? Allah kimseye yaşatmasın bu acıyı. Çok merhametli, yardımsever bir çocuktu\" diye konuştu. Ömer Talib Sabuncu’nun ikizi Yunus Sabuncu ise, \"Yerde yatarken başının döndüğünü ve karnının ağrıdığını söyledi. Sonra da kendinden geçti\" dedi. Adana'da korkunç olay: 'Üzerime su sıçrattın’ kavgasında bir çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk tutuklandı Adana'da 13 yaşındaki S.K., kanalda yüzerken üzerine su sıçrattığını öne sürdüğü aynı yaştaki Ömer Talib Sabuncu'yu kasığından bıçaklayarak öldürdü.

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