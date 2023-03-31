Savcı Selim Kiraz’ı şehit eden teröristleri öven CHP’li eski başkana İBB’de iş verildi

İBB çalışanı DHKP-C'li teröristlere destek mesajı paylaştı
CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından belediye iştiraklerinden iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş. iş verildiği öğrenilen Tayfun Zorlu’nun terör sevici paylaşımlar yaptığı belirlendi.
Terör için ‘adalet’ dedi
Görevi başındayken terör örgütü DHKP-C mensuplarınca şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın katillerine övgüler düzen CHP Zeytinburnu Gençlik Örgütü’nün eski başkanı ve İBB çalışanı Zorlu, olayın ardından “Dün Mahir’i ananlar, selam yollayanlar bugün öldürülenlere terörist diyemez. Kızıldere’de ve Çağlayan’da aranan adalet elbet sağlanacak” mesajıyla destek paylaşımında bulundu.