SDG'nin darbe girişimi durduruldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’deki “Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması”na ilişkin değerlendirme yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yayınlanan kararnameyle, Suriye’deki Kürtlerin haklarının teminat altına alınmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

SDG’YE GÖREV VEREN ODAKLAR!

Suriye yönetiminin devrimden sonra pek çok zorlukla karşı karşıya kaldığını, bunların başında terör örgütlerinin istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin geldiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: “DEAŞ terör örgütüyle mücadelenin kesintisiz sürmesi açık bir gerçek ve gerekliliktir. Ayrıca SDG terör örgütünün faaliyetleri ve ‘talimatıyla hareket ettiği odakların siyasi hedefleri’ hem Suriye hem Türkiye için tehdit teşkil etmektedir. SDG’nin ‘devlet içinde devlet ve ordu içinde ordu’ gibi hareket etmeyi hedeflemesi, kötülük üretmek isteyen odaklar tarafından kendisine verilen bir görevdir.”

DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMAZ

“Bu Suriye gerçeklerine ve ‘tek Suriye ve tek ordu’ ilkesine aykırıdır. Defalarca söylediğimiz gibi ‘devlet içinde devlet ve ordu içinde ordu’ olmaz. Bir ülkede ‘iki devlet ve iki ordunun’ varlığı herkese kötülük getirecek bir iç savaştır. Terör örgütlerinin ‘paralel devletçik’ ve ‘paralel ordu’ gibi hareket etmesi ise kötülük üretmeye çalışan odakların aparatı olduklarının delilidir. Bundan Kürt, Arap ve Türkmen fayda elde etmez, kimin fayda elde edeceği de malumdur. ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘Terörsüz Bölge’ iç içe süreçlerdir, birbirinden ayrılamaz.”

KÖTÜLÜK PROJESİNİN ALETİ OLDULAR

“SDG 10 Mart Mutabakatı’na uymayarak Suriye’deki Kürt kardeşlerimizi ve tüm Suriye’yi hedef alan kötülük projesinin aleti olmuştur. Böylece ‘Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge’ hedefimize de sabotaj düzenlemiştir. SDG/PKK’nın ‘Terörsüz Bölge’ hedefine suikast ve ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini akamete uğratma girişimi, Suriye yönetiminin terörle mücadele operasyonlarıyla engellenmiştir. SDG’nin ‘Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge’ ilkemizi hedef alan ‘darbe girişimi’ durdurulmuştur. SDG’nin aleti olduğu ‘darbe mekanizması’ işlevsiz kalmıştır.”

BİR VE BÜTÜN SURİYE

Terör örgütlerinin hiçbir etnik ya da dini grubun temsilcisi olamayacağını, işgalciliğini “kazanım” olarak tanımlayanların Kürtlere ve tüm Suriye’ye yıkım getirmek isteyen habis siyasi projelerin destekçisi durumuna düştüğünü ifade eden Çelik, “Terörsüz Türkiye’ye destek verdiğini söyleyip ‘Terörsüz Bölge’ye karşı çıkmak ağır bir siyasi çelişkidir. Esas olan, kapsayıcı bir toplumsal, siyasal ve anayasal modelle Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizle, tüm din ve mezhep mensuplarının bir ve bütün Suriye’nin eşit ve onurlu unsurları olmalarıdır” değerlendirmesini yaptı.







