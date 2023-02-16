Seçim ertelenemez: CHP ve İYİ Parti zamanında yapılmasını istiyor

CHP ve İYİ Parti seçimlerin zamanında yapılmasını istedi. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın “Seçimler ertelenmeli” sözlerini değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, Anayasa ve kurumlar bunu çok iyi bilsin. Seçim savaş dışında ertelenemez” diye konuştu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da seçimlerin mutlaka zamanında yapılması gerektiğini söyledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Kılıçdaroğlu’nun kendisini hedef alan sözlerine tepki göstererek, “Böylesine mahşeri bir ortamda, ilkokul çağı sokak mizahı ile üretilmiş yakıştırmaların bir muhalefet lideri tarafından üretilebilmiş olması esef vericidir” dedi.