Seçim kutlamasında balkon çöktü: 1 ölü 17 yaralı

CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada ağırlığı daha fazla kaldıramayan iki katlı binanın birinci katındaki balkon üzerindekilerle birlikte çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Elazığ’da bir muhtar adayı, 4 farkla öndeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Günbağı köyünde halihazırda muhtar olan ve tekrar aday olan Mustafa Demir, yarıştığı adayla lehine 4 fark bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.