Seçim kutlamasında balkon çöktü: 1 ölü 17 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasında seçim kutlaması sırasında balkon çöktü. 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçim kutlaması için
CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada ağırlığı daha fazla kaldıramayan iki katlı binanın birinci katındaki balkon üzerindekilerle birlikte çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
4 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Başından yaralanan CHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz (60), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4'ünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Palaz, Tavas merkez Mestanağa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kalbi dayanmadı
Elazığ’da bir muhtar adayı, 4 farkla öndeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Günbağı köyünde halihazırda muhtar olan ve tekrar aday olan Mustafa Demir, yarıştığı adayla lehine 4 fark bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muhtar adayları çatıştı
Arnavutköy'de, akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken yaralanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Arslan yaşamını yitirdi. Eminyet 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma yaptı. Olaya karıştığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Diğer yaralı Mahmut D.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.