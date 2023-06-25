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Sedat Kızılcıklı DEVA Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu

DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı görevinden daha önce ayrılan Sedat Kızılcıklı, partiden istifa ettiğini duyurdu.

09:41 . 25/06/2023 Pazar
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Sedat Kızılcıklı - Ali Babacan

Sedat Kızılcıklı - Ali Babacan

Yedili masadaki seçim bozgunu sonrası partilerden istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

İstifasını sosyal medyadan duyuran DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı,
"Teşkilat başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte daha önce görevlerimizden istifa ettiğimiz DEVA Partisi ile bugün itibariyle hiçbir ilişiğim kalmamıştır. Ülkemiz için fikir üretmeye farklı platformlar da devam edeceğim. Ayrılma kararımız hayırlı olsun. Kamuoyunun bilgisine…"
ifadelerine yer verdi.



#Sedat Kızılcıklı
#yedili masa
#DEVA partisi
8 dakika önce
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