Şehir temizliğine kadın eli değdi

Şehirdeki kadın istihdamını artırmak ve kadınların her alanda güçlü bir şekilde var olmalarını sağlamak amacıyla Belediye bünyesinde işe alınan temizlik çalışanları, görevlerine başladı. Tarihi Kent Meydanı, Atatürk Caddesi ve İstasyon Caddesi’nde görev yapacak olan kadınların toplumsal hayatta ön plana çıkmaları amaçlanıyor.





ÖNEMLİ ALANLAR KADINLARA EMANET

Kadınların ön planda oldukları bir şehir imajı oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Uzun, “Sivas’a gelenlerin ilk uğradıkları yerler genellikle İstasyon Caddesi, Tarihi Kent Meydanı ve Atatürk Caddesi oluyor. Biz de Sivas Belediyesi olarak bu önemli alanların temizliğini kadınlarımıza emanet etmeye karar verdik. Bundan böyle bu alanların temizliğinden kadın çalışanlarımız sorumlu olacak. Bu proje ile hem kadınlarımıza istihdam sağlıyor hem de onların kendi ayakları üzerinde durmaları için bir fırsat sunuyoruz. Kendi ailelerine ekonomik katkı sağlamalarına destek olurken, aynı zamanda şehrimize gelen misafirlere Sivas’ın kadınlara verdiği değeri de göstereceğiz” dedi.





HAYATIN HER ALANINDA YER ALIYORLAR

Yeni kadın temizlik görevlilerine başarılar dileyen Başkan Uzun, “Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin. Cumhuriyet döneminde ilk kez bu önemli bölgede kadın temizlik görevlileri çalışacak. Bunun bizim dönemimizde hayata geçmesi benim için de ayrı bir gurur kaynağıdır. Artık kadınlarımız hayatın her alanında yer alıyor. Onlar sadece ev hanımı değil; iş insanı, bilim insanı, doktor, avukat, öğretmen, mali müşavir ve işçi olarak toplumun her alanında varlık gösteriyorlar. Biz de Sivas Belediyesi olarak onları ekibimize dâhil ederek gücümüze güç kattık” ifadesini kullandı.





İŞİMİZLE CEVAP VERECEĞİZ

Göreve başlayan kadın temizlik çalışanları ise Belediye Başkanı Adem Uzun’a teşekkür ederek, “Kadınlar yapamaz diyenlere, işimizle cevap vereceğiz. Cadde ve sokaklarımızı pırıl pırıl yaparak Sivas’ı daha temiz bir şehir haline getireceğiz. Başkanımızı mahcup etmeyeceğiz. Aile bütçemize de önemli miktarda katkı sağlayacağız. Bu örnek davranışından dolayı kendisine tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.



