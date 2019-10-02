Şehit anasına vefasızlık

FETÖ'nün darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Muhammed Ambar'ın annesi Fatma Ambar için Rize’de inşa edilen ev 3 yıldır bitirilemedi. 15 Temmuz gecesi darbe girişimi haberini alır almaz köprüye koşan Muhammed Ambar, köprüdeki ilk 5 şehitten birisi oldu.

Şehit Muhammed Ambar ve Anne Fatma Ambar

KÖPRÜDE ŞEHİT OLDU

Fatma Ambar, eski bir köy evinde oturuyordu.

Ambar’ın şehadetinin ardından İstanbul’daki annesi Fatma Ambar, Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Başköy'deki evine döndü. Eski bir köy evinde oturan Ambar’a dönemin mülki ve idari amirleri taziyeye geldi. Evi gören yöneticiler, hiçbir talebi olmamasına rağmen Ambar’a yeni bir ev yapma sözü verdi. Birkaç ay sonra başlayan proje 3 yıl olmasına rağmen hala bitirilemedi. Şehit Ambar ile o gece köprüye koşan kuzeni Musa Ambar, inşaatın bitirilememesine gerekçe olarak ‘bütçe yetersizliğinin’ gösterildiği belirtti.

ONLAR 'YAPALIM' DEDİ

Musa Ambar şunları söyledi: "Şehidimizin annesi Fatma Ambar'ın burada ahşap bir evi var. Taziye için o dönemin AK Parti Belediye Başkanı Atilla Esmen ve Kaymakam Oğuz Şenlik geldi. Şehit annesinin evinin selden dolayı yaşanan toprak kayması sonucu aldığı hasarı görünce 'Biz size bir ev yapalım' dediler. Daha sonra 2016 Eylül ayında inşaat başladı.

MART'TAN SONRA DURDU

Mart seçimlerine kadar kaba inşaatı bitmişti. Daha sonra belediye başkanlığını MHP’li bir başkan kazandı. İlçenin kaymakamı da değişti. Biz belediye ve kaymakamlığa evin ne olacağını sorduk. Belediye 'bütçesi olmadığını' söyledi. Kaymakamlık ise şehit annesinin üzerine kayıtlı mal varlığı bulunduğunu belirterek evi yapamayacağını söyledi. Fatma anne, oğlunun şehitliğinden dolayı tanınan hakların hiçbirisini istemedi. Evi talep eden de Fatma anne değildi, kendileri 'yapalım' dedi.”

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TOPU KAYMAKAM’A ATTI

Şehidin annesi için başlatılan evin neden bitirilmemesiyle ilgili Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, şunları söyledi: "Evi tamamlamak için bizim bütçemiz yok. Binanın kalan kısmını biz tamamlayamayız. Önce belediyenin borcunu bitirmem lazım. Biz kaymakamlığa gerisini tamamlaması için bildirdik. Biz belediye olarak binanın kabasını yaptık. Gerisini kaymakamlık veya valilik tamamlayabilir." Kaymakamlık ise konuyla sorulara cevap vermedi.