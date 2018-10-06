Eskişehir’de şehit evini ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na bağıran şehit yakını, "Senin ittifak yaptığın kişiler onu öldürdü" dedi.

OYNAT 01:48 Şehit yakınından Kılıçdaroğlu'na şok tepki Eskişehir'de şehit evini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na bağıran şehit yakını, 'Senin ittifak yaptığın kişiler onu öldürdü' dedi.

Eskişehir’e bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Kılıçdaroğlu, önceki gün Batman’ın Gercüş ilçesinde PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök’ün babaevini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu tam şehit evinden çıkış yaptığı sırada Şehit Neşet Gök’ün yakını Ahmet Şen bağırmaya başladı. Kılıçdaroğlu’na seslenen Gök, "Senin ittifak yaptığın kişiler yeğenimi öldürdü" diye çıkıştı.

Şehit yakınının feryadı: Sıkmayın canını acıtmayın

Bu sırada korumalar ve partililer Ahmet Gök’ü uzaklaştırmak isterken, şehidin amcası müdahaleye tepki gösterdi. Ahmet Gök’ü savunan şehit amcası, "Sıkmayın, canını acıtmayın" diyerek araya girdi. Ahmet Gök’ün uzaklaştırılmasıyla Kılıçdaroğlu aracına binerek diğer programa katılmak için sokaktan ayrıldı.

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