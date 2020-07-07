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Gündem Şehitlerimiz için hatim okuyoruz 15 Temmuz gecesinde göğsünü istiklalimize siper eden vatan evlatlarına yönelik kampanya başlatıldı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Şehitlerimiz için hatim okuyoruz: 15 Temmuz gecesinde göğsünü istiklalimize siper eden vatan evlatlarına yönelik kampanya başlatıldı

MÜSİAD, “Bedir’den 15 Temmuz’a, Bütün Şehitler ve Gazilerimiz İçin 251 Bin Hatim” kampanyası başlattı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, okunan hatimlerin duası yapılacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi, Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD), Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, “Bedir’den 15 Temmuz’a, Bütün Şehitler ve Gazilerimiz İçin 251 Bin Hatim” kampanyası başlattı. Hatimlerin duası, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimin 4. yıl dönümünde Ankara Keçiören 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda düzenlenecek programda yapılacak. Program sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.

Kampanya afişi

İÇ GÖRÜNÜMLÜ DIŞ DESTEKLİ GİRİŞİM

  • MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Basri Acar, “Dört yıl önce 15 Temmuz 2016’da ülkemiz, devletimiz ve milletimiz büyük bir badire atlattı” dedi. Acar, “Yıllarca insanımızın imkan ve kabiliyetini sömüren FETÖ, en sonunda vatanımıza, istiklal ve istikbalimize kast edecek kadar acımasız ve cani bir kimliğe bürünüp içlerinde sakladıkları nefret duygusunu dışarıya çıkardılar. Tarih boyunca nice ihanet dolu süreçleri feraset ve cesaret ile aşan milletimiz, yüce Allah’ın yardımıyla vatanımıza sergilenen iç görünümlü ama dış destekli bu işgal girişimine geçit vermedi. Unutulmamalıdır ki İslam’da vatanseverlik temel esastır. 15 Temmuz günü sergilediğimiz gayretin İslam’ın korunması adına vatanımızı müdafaa için sarf ettiğimiz vatandaşlık görevimizdir” dedi. Acar, bu yıl 15 Temmuz etkinliklerinde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Evrensel Hafızlar Derneği eşliğinde son 40 yılda teröre kurban verilen şehitlerden 15 Temmuz gecesinde göğsünü istiklalimize siper eden vatan evlatlarına ve bütün şehitlere ithafen hatim kampanyası organize edeceklerini söyledi.

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