Şehitlerimize veda: Kalbimize gömdük

Şehit polis memurlarımız İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Pehlivan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Yalova Merkez Camii'ne getirildi. Burada Pehlivan'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Şehit Pehlivan'ın naaşı, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yalova Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit polisin eşi Kader Pehlivan (43) ile çocukları Ediz Mete (15), Elif Begüm (12) ve Aybüke Gökçe (5) törende güçlükle ayakta durdu. Gözyaşlarına boğulan çocuklar, babalarının mezarına karanfil bıraktı, su döktü.

Şehit Koçyiğit'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine getirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Koçyiğit için Şereflikoçhisar Tatbikat Camii'nde tören düzenlendi. Şehit polisin eşi Sultan (45), kızları Hatice (25) ve Sıla (23) ile annesi Hatice Koçyiğit (77) törende güçlükle ayakta durdu. Anne Hatice Koçyiğit, cenaze namazı öncesi oğlunun fotoğrafına sarılıp 'kuzum' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kızı İrem Koçyiğit ise tabuta sarılarak, "Babamla gurur duyuyorum, o çok cesaretli, o dünyanın en iyi insanıydı” dedi. Şehit Koçyiğit, Mezgit Köyü Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.