Şehitlerimize veda: Kalbimize gömdük

Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Yalova Polis Şehitliği’nde toprağa verilen Pehlivan’ın cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Külünk, Yalova’daki törenin ardından memleketi Akçakoca’da, Koçyiğit de Ankara Şereflikoçhisar’da defnedildi.
Şehit polis memurlarımız İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Pehlivan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Yalova Merkez Camii'ne getirildi. Burada Pehlivan'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Şehit Pehlivan'ın naaşı, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yalova Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit polisin eşi Kader Pehlivan (43) ile çocukları Ediz Mete (15), Elif Begüm (12) ve Aybüke Gökçe (5) törende güçlükle ayakta durdu. Gözyaşlarına boğulan çocuklar, babalarının mezarına karanfil bıraktı, su döktü.
METANETİNİ KORUDU
Şehit Külünk'ün cenazes memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki babaevine getirildi. Babaevinde alınan helalliğin ardından Akçakoca Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni gerçekleştirildi. Şehidin naaşı, Kapkirli Mezarlığı aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze töreni esnasında, şehidin aile üyeleri tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kızı Eslem Külünk’ün gözyaşı dökmeyip, metanetini koruduğu görüldü. Eslem Külünk, sık sık annesi Dilek Külünk’e sarılarak teskin etti.
BABAMLA GURUR DUYUYORUM
Şehit Koçyiğit'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine getirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Koçyiğit için Şereflikoçhisar Tatbikat Camii'nde tören düzenlendi. Şehit polisin eşi Sultan (45), kızları Hatice (25) ve Sıla (23) ile annesi Hatice Koçyiğit (77) törende güçlükle ayakta durdu. Anne Hatice Koçyiğit, cenaze namazı öncesi oğlunun fotoğrafına sarılıp 'kuzum' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kızı İrem Koçyiğit ise tabuta sarılarak, "Babamla gurur duyuyorum, o çok cesaretli, o dünyanın en iyi insanıydı” dedi. Şehit Koçyiğit, Mezgit Köyü Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
ERDOĞAN’DAN TAZİYE
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.