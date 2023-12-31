Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 1'i yeşil 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK!

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemize Sizlerin Duası ve Desteğiyle Kararlılıkla Devam Edeceğiz!