Sehpa içerisine zulalanmış 4 kilo uyuşturucu bulundu

Sehpa içerisine zulalanmış 4 kilo uyuşturucu bulundu

17:2826/12/2025, Cuma
IHA
Kayseri.
Kayseri.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, sehpa arasına zulalanmış 4 kilo 677 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi’nde yapılan kurulan şok yol kontrol noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan araçta İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, aracın bagaj kısmında sehpa içerisine zulalanmış vaziyette 4 kilo 677 gram ve çantasında bulunan kavanoz içerisinde 25 gram olmak üzere toplam 4 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi.

Araç sürücüsü H.Y. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



