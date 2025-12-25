Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda kent merkezinde içerisinde S.K., O.Ç. ve C.Y.T.’nin bulunduğu otomobil şüphe üzerine durduruldu. Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 476 sentetik hap, 3,78 gram uyarıcı hap, 1,39 gram sentetik madde, 0,45 gram uyuşturucu, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.Ç. ve C.Y.T. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.