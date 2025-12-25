Yeni Şafak
Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

17:4425/12/2025, Perşembe
IHA
Kırşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, gözaltına 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda kent merkezinde içerisinde S.K., O.Ç. ve C.Y.T.’nin bulunduğu otomobil şüphe üzerine durduruldu. Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 476 sentetik hap, 3,78 gram uyarıcı hap, 1,39 gram sentetik madde, 0,45 gram uyuşturucu, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.Ç. ve C.Y.T. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Kırşehir-Aksaray kara yolu kent merkezi girişinde bir otomobili durduran ekipler, sürücü M.B.’nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 12 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli M.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.




