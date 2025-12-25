Yeni Şafak
Yılbaşı öncesi piyasaya sürülecekti: Milyonlarca liralık sahte alkol yakalandı

17:2525/12/2025, Perşembe
IHA
Yılbaşı öncesi kaçakçılara darbe
Kocaeli’de yılbaşı öncesinde yapılan denetimde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 750 bin TL olan 380 litre etil alkol, 100 litre sahte alkollü içki, 500 ısıtılmış elektronik sigara tütünü ile 2 bin 600 ünlü markalara ait sahte giyim malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 23-24 Aralık tarihlerinde Gebze, Kartepe ve Körfez ilçelerinde durdurulan araçlarda arama yapıldı. 4 ayrı araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 750 bin TL olan 380 litre etil alkol, 100 litre sahte alkollü içki, 500 ısıtılmış elektronik sigara tütünü ile 2 bin 600 ünlü markalara ait sahte giyim malzemesi ele geçirildi. Özellikle yılbaşı öncesinde sahte alkol kaynaklı zehirlenmelerin önüne geçilmesi amacıyla yapılan operasyonlarda ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yılbaşı öncesi denetim ve operasyonlarını artırarak sürdüreceği öğrenildi.




